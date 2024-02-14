Собянин рассказал о развитии особой экономической зоны "Технополис "Москва"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Более 100 компаний являются резидентами особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва". Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"В 2023 году этот статус получили 16 высокотехнологичных предприятий. Они проинвестируют в развитие производств больше 14,5 миллиарда рублей и создадут свыше 3 тысяч рабочих мест", – отметил мэр.

Большинство компаний начали работу на территории индустриального парка "Руднево". Его открыли в столице менее года назад.

Предприятия, обладающие статусом, работают в важных отраслях, включая микроэлектронику, информационные технологии, беспилотные авиасистемы и фармацевтику. В частности, одна из компаний площадки "Печатники" планирует выпускать первый в стране аппарат для насыщения крови, другая начала производить инновационные конденсаторы в "Рудневе".

Статус резидента ОЭЗ на 10 лет освобождает компании от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов. Налог на прибыль для них снижен с 20 до 2%. Это позволяет предприятиям направлять сэкономленные средства в развитие производств.

До этого выяснилось, что лидерами по инвестициям в ОЭЗ "Технополис "Москва" стали предприятия микроэлектроники. Они вложили 57,7 миллиарда рублей и создали свыше 6,7 тысячи рабочих мест. Статус резидента имеют более 30 производителей микроэлектроники.



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