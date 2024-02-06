Собянин: первую очередь промышленного технопарка ввели в "Алабушеве"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

На площадке "Алабушево" в ОЭЗ "Технополис "Москва" продолжаются строительные работы, сейчас там ввели в эксплуатацию первую очередь проекта, в которую попали три корпуса и КПП. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

По словам мэра, там создадут свыше тысячи рабочих мест. На площадке "Алабушево" выпускают микроэлектронику, информационные и компьютерные технологии, медоборудование и лекарства, уточнил он.



"В каждом корпусе кроме производственных площадок предусмотрены офисы, столовая, медпункт и технические комнаты. Около 80% площадей уже сданы в аренду. Предприятия смогут получить статус резидента ОЭЗ и значительные налоговые льготы", – отметил градоначальник.

Он назвал строительство промышленного технопарка за частные средства примером выгодного сотрудничества между Москвой и предпринимателями. Город получает новую инфраструктуру для размещения инновационных производств, а инвестор – льготы при возведении жилья.



Вторую очередь специалисты намерены сдать осенью 2026 года, она даст еще около тысячи рабочих мест, заключил Собянин.

Ранее мэр рассказал, что в 2023 году на площадках ОЭЗ "Технополис "Москва" запустили 35 новых производств. Это на 30% больше, чем годом раньше, отметил он. Цель работы этих производств заключается в импортозамещении и создании продукции, у которой нет отечественных аналогов, пояснил Собянин. По его словам, лидирует по запуску новых производственных объектов индустриальный парк "Руднево".

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