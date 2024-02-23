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23 февраля, 12:45

Политика

Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

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Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 29 февраля

Владимир Путин обратится к Федеральному собранию с ежегодным посланием 29 февраля

В День защитника Отечества Владимир Путин по традиции возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у кремлевской стены в Александровском саду. Во время церемонии военнослужащие Президентского полка установили у мемориала венок из алых роз с лентой в цветах российского флага и надписью "Неизвестному Солдату от президента РФ".

С Владимиром Путиным также были министр обороны Сергей Шойгу, ветераны боевых действий и воспитанники суворовских училищ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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