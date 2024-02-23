Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

В День защитника Отечества Владимир Путин по традиции возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у кремлевской стены в Александровском саду. Во время церемонии военнослужащие Президентского полка установили у мемориала венок из алых роз с лентой в цветах российского флага и надписью "Неизвестному Солдату от президента РФ".

С Владимиром Путиным также были министр обороны Сергей Шойгу, ветераны боевых действий и воспитанники суворовских училищ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.