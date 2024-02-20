Жилой комплекс около стадиона "Торпедо" достроят к середине года

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Состоящий из одиннадцати корпусов жилой комплекс, расположенный на улице Эдуарда Стрельцова, достроят до конца июня 2024 года. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, корпуса возводят на общем шестиметровом стилобате вблизи Симоновской набережной. Проект предполагает масштабное благоустройство на площади свыше 3,2 гектара.

Вице-мэр добавил, что во время работ по благоустройству подразумевается создание площадок для детей разных возрастов, а также зоны для воркаута.

"Кроме того, на территории комплекса появится сад, растения которого будут цвести с мая по сентябрь. Для этого в саду высадят взрослые хвойные и лиственные деревья, кустарники и разобьют цветники", – сказал Бочкарев.

Симоновская набережная соединит в себе общественные пространства, в том числе жилой квартал. Вдоль нее специалисты намерены проложить вело-маршрут, который интегрируется в городскую сеть.

Ранее Бочкарев рассказал о планах инвестора возвести новый жилой комплекс на юго-востоке Москвы. Площадь пяти жилых корпусов, размещенных на едином стилобате, составит почти 122 тысячи квадратных метров, уточнил заммэра. Внутри здания на месте бывшего завода Станкоагрегат на Перовском шоссе, помимо прочего, построят двор с садом.

"Мой район. Новости": утвержден проект благоустройства Симоновской набережной