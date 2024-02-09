ЖК с ритмичными фасадами начали строить по реновации в Зюзине

Фото: stroi.mos.ru/рендеры фонда Реновации

К строительству жилого комплекса с ритмичными фасадами в рамках программы реновации приступили в Зюзине. Об этом рассказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По словам главы Депстроя, два жилых корпуса будут находиться на Малой Юшуньской улице, земельном участке 12/1. Для отделки домов используют бетонную плитку с имитацией кирпичной кладки. В качестве основной палитры выбраны графитовый, серый, красно-коричневый и молочный цвета.

Загрутдинов уточнил, что динамику фасадам придаст чередование горизонтальных и вертикальных полос и витражные блоки балконов. Сейчас проводится устройство шпунтового ограждения и разработка котлована. Ввести в эксплуатацию здание планируется в 2025 году. Всего в доме будет 555 квартир, 12 из них оборудуют для маломобильных жильцов.

Первые этажи зданий сделают нежилыми, там разместятся вестибюль жилой части здания, лифтовой холл, помещение хранения уборочного инвентаря, зона для размещения почтовых ящиков и технические помещения.

Для перемещения между этажами установят современные грузопассажирские лифты. Несколько секций переменной этажности образуют закрытый внутренний двор. Для удобства будущих жильцов на территорию предусмотрены два въезда – с улиц Малой Юшуньской и Одесской.

Придомовую территорию благоустроят и озеленят. Там высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники, обустроят две детские площадки с безопасными резиновым покрытием и спортивную площадку.

Ранее сообщалось, что на юго-западе Москвы с начала программы реновации ввели в эксплуатацию свыше 460 тысяч "квадратов" современного жилья. До завершения реализации программы в округе более 117 тысяч горожан получат новые квартиры.

До этого сообщалось, что два жилых корпуса по реновации начали строить в Северном Тушине по адресу бульвар Яна Райниса, владение 2, корпуса 2, 3. Фасады зданий будут выполнены в терракотовых и теплых песочных оттенках.

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