Строительство двух жилых корпусов по реновации началось в Северном Тушине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Два жилых корпуса по программе реновации начали строить в районе Северное Тушино по адресу бульвар Яна Райниса, владение 2, корпуса 2, 3. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, фасады будут выполнены в терракотовых и теплых песочных оттенках. Их сделают из навесных трехслойных панелей, облицованных кирпичной и керамической плиткой, архитектурным бетоном.

Добавляется, что на фасадах установят металлические корзины под кондиционеры. Входную группу оформят витражным остеклением. Сейчас рабочие устраивают шпунтовое ограждение, уточнил Загрутдинов.

Всего будет 390 квартир – 69 однокомнатные, 256 двухкомнатные, 65 трехкомнатные. Шесть квартир будут оборудованы для маломобильных жильцов, в них установят специальную технику и увеличат ширину коридоров. Подчеркивается, что готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам реновации, которые утверждены постановлением столичного правительства.

Первые этажи построек сделают нежилыми, там появятся вестибюль, лифтовой холл, зона для размещения почтовых ящиков, помещение хранения уборочного инвентаря, технические помещения. Чтобы было удобно перемещаться между этажами, специалисты установят современные грузопассажирские лифты с визуальными и тактильными средствами информации.

Между тем придомовую территорию озеленят и благоустроят. Рабочие обустроят две детские площадки с безопасным резиновым покрытием, спортивную площадку, зоны для тихого отдыха взрослых, высадят кустарники, деревья, разобьют цветники и газоны.

Ранее сообщалось, что строители введут в эксплуатацию новостройку, которую строят по программе реновации на месте двух снесенных пятиэтажек в районе Филевский Парк. Загрутдинов уточнял, что жилой дом появится на Заречной улице уже в следующем году.

Также новостройку по программе реновации построили в районе Бирюлево Восточное по адресу Касимовская улица, дом 39, корпус 2. Объект состоит из трех секций переменной этажности, две из них находятся по бокам третьей.

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