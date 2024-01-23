Новый дом по реновации появится на месте двух пятиэтажек в Филевском Парке

Фото: Депстрой

Строители введут в эксплуатацию новостройку, которую строят по программе реновации столичного жилья на месте двух снесенных пятиэтажек в районе Филевский Парк. Об этом рассказали в Депстрое Москвы.

Руководитель ведомства Рафик Загрутдинов уточнил, что жилой дом появится на Заречной улице уже в следующем году. Жители снесенных домов уже переехали в новые квартиры.

"В настоящее время ведутся работы по возведению монолитных конструкций подземной части здания", – заявил он.

Односекционная новостройка возводится по индивидуальному проекту. Под двором планируется построить подземную парковку, а фасад здания будет облицован фиброцементными и керамогранитными плитами, сказал Загрутдинов.

Всего в жилом объекте появится 156 квартир – 96 однокомнатные, 36 двухкомнатные, 20 трехкомнатные и 4 четырехкомнатные. На первом этаже будут нежилые помещения, где могут разместить общественные заведения.

В вестибюле новостройки строители возведут кладовую, колясочную, а также 3 лифта грузоподъемностью 1 000, 630 и 400 килограммов. Двор возле дома благоустроят: возведут детскую площадку и зону отдыха, а также высадят кустарники и деревья, заключил глава ведомства.

Ранее Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод двухсекционного жилого дома, построенного по программе реновации на западе Москвы. Речь идет об объекте на Кастанаевской улице, рассчитанном на 150 квартир. Общая площадь новостройки – около 11,5 тысячи квадратных метров.

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