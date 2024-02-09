На юго-западе столицы ввели в эксплуатацию 39 новостроек по программе реновации

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Юго-Западном административном округе с начала программы реновации ввели в эксплуатацию более 460 тысяч квадратных метров современного жилья. Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

"Реализуемая под руководством мэра Москвы программа реновации охватывает все административные округа столицы. Отделка и благоустройство в новостройках выполнены согласно утвержденным стандартам", – приводятся его слова на портале мэра и правительства столицы.

До конца реализации программы реновации в ЮЗАО более 117 тысяч москвичей получат новые квартиры. Всего в нее включено 520 домов округа, а на сегодняшний день введено в эксплуатацию 39 новостроек. Кроме того, в стадии строительства находятся 16 домов, а в стадии проектирования – еще 35. Вместе с жильем строится и новая социальная инфраструктура.

В последние пять лет в рамках регионального проекта "Жилье" национального проекта "Жилье и городская среда" объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза. Сейчас в Москве в год вводится в эксплуатацию от пяти до семи миллионов квадратных метров жилья.

Ранее сообщалось, что строители введут в эксплуатацию новостройку, которую строят по программе реновации на месте двух снесенных пятиэтажек в районе Филевский Парк. Руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов уточнял, что жилой дом появится на Заречной улице уже в следующем году.

Также новостройку по программе реновации построили в районе Бирюлево Восточное по адресу Касимовская улица, дом 39, корпус 2. Объект состоит из трех секций переменной этажности, две из них находятся по бокам третьей.

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