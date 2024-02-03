03 февраля, 11:20Мэр Москвы
Мэр Москвы рассказал о сервисе для комфортного переезда по реновации
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Большинство новоселов по программе реновации воспользовались сервисом "Помощь в переезде". Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Как отметил мэр Москвы, услугу помощи при переезде заказали 76% из почти 50 тысяч семей, которые переселились в новые квартиры. При этом Собянин подчеркнул, что транспортировка крупногабаритных вещей, а также услуги грузчиков предоставляются бесплатно.
Собянин напомнил, что заявку на грузоперевозку можно оставить на портале мэра и правительства Москвы или в Центрах информирования по переселению после заключения договора на новую квартиру.
Ранее стало известно, что более 1,5 миллиона москвичей стали участниками платформы "Электронный дом". За 2023 год число пользователей возросло в два раза по сравнению с 2022 годом. За время работы платформы было проведено свыше 6 тысяч опросов, выполнено более 600 тысяч заявок на ликвидацию неполадок и заработано свыше 108 миллионов баллов.
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