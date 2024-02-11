Собянин рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы//Максим Денисов

За девять лет реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных жилых домов в Москве обновили 13,9 тысячи зданий. Об этом сообщил Сергей Собянин на портале мэра и правительства Москвы.

Как отметил Собянин, в 2024 году планируется провести капитальный ремонт в 2334 домах и заменить 2642 лифта.

По словам мэра, за девять лет реализации региональной программы ремонта многоквартирных жилых домов, в Москве было отремонтировано более 13,9 тысячи зданий и заменено более 45,2 тысячи лифтов. Мэр подчеркнул, что в домах, формирующих фонд капитального ремонта, не осталось лифтов, прослуживших более 25 лет.

В 2023 году капитальный ремонт был проведен в 2309 зданиях, а также было заменено 3866 лифтов.

Ранее стало известно, что в рамках программы капитального ремонта жилого фонда с 2015 года специалисты привели в порядок более 20 домов столицы, связанных с именами писателей и поэтов.

До этого в столичном комплексе городского хозяйства рассказали, что в рамках программы капитального ремонта жилого фонда с 2015 года в Москве восстановили порядка 250 домов в стиле неоклассицизма.