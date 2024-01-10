Около 250 домов в стиле неоклассицизма капитально отремонтировали в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В рамках программы капитального ремонта жилого фонда с 2015 года в Москве восстановили порядка 250 домов в стиле неоклассицизма, этот стиль широко представлен в архитектуре города. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Неоклассицизм был особенно популярен в начале и середине XX века. Отличительными чертами такого стиля являются массивные колонны, помпезные пилястры и сложные венчающие карнизы.

В частности, капитальный ремонт был проведен в доме 17 на Часовой улице. Шестиэтажное здание построили в 1950 году по проекту мастерской архитектора Зиновия Розенфельда.

"С первого этажа до карниза расположены шесть красивых эркеров, все оконные проемы заглублены в плоскость стены. Боковые части завершают люкарны (надстройки с окнами на крыше), центральную секцию венчает мезонин", – говорится в сообщении.

В здании проживал советский историк-американист Лев Зубок.

Также капремонт провели в доме 23, строении 1, в Гагаринском переулке. Здание было построено в 1910 году по индивидуальному проекту архитектора Дмитрия Челищева. Заказчицей была Ольга Гартман, дочь сановника царского правительства и жена композитора Фомы Гартмана.

Дом имеет п-образную форму, в его центре находится проездная арка, которая украшена картушем – лепным декором в виде щита с завитками.

В комплексе городского хозяйства также рассказали о доме, расположенном в Большом Кисловском переулке. Его возвели в 1913 году по проекту архитектора Николая Чернецова. К его торцам примыкают соседние дома. Строение возведено симметрично с двумя полукруглыми эркерами (выступающая часть здания), выделенными по фасаду. В этом доме до середины 1930-х годов проживала солистка Большого театра Антонина Нежданова.

Ранее стало известно, что в Лосиноостровском районе Москвы подошел к финалу капремонт пятиэтажного дома. Здание было построено в 1960 году по типовому проекту САКБ. Это аббревиатура Специального архитектурно-конструкторского бюро.

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