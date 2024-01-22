Почти 4 тысячи лифтов заменили в домах Москвы в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Свыше 3,8 тысячи лифтов заменили в жилых домах Москвы в рамках программы капремонта в прошлом году. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

По его словам, всего с 2011 по 2023 год в городе заменили более 45,2 тысячи лифтов. В прошлом году больше всего лифтов обновили на юге (612), юго-западе (580) и юго-востоке (472) столицы, указал Бирюков.

Отмечается, что лифты – это оборудование повышенной опасности, поэтому специалисты контролируют соблюдение сроков эксплуатации, проводят проверки технического состояния и в срок заменяют подъемники. Так, с 2018 года лифты в зданиях, которые находятся на счету регионального оператора, меняются после истечения 25 лет без продления срока эксплуатации. Рабочие демонтируют старое оборудование и устанавливают новое. Если же в подъезде дома несколько лифтов, то их заменяют по очереди для удобства жильцов.

Уточняется, что при работах по замене лифтов используется произведенное в Москве и области оборудование, которое по своим характеристикам полностью соответствует требованиям безопасности и комфорта.

Ранее сообщалось, что в рамках капремонта в более чем 8,1 тысячи столичных домов с 2015 по 2023 год обновили системы электроснабжения. Специалисты установили энергосберегающие светильники, заменили выключатели и обновили аварийное освещение.

В Москве по программе капремонта заменили почти 4 тыс лифтов в 2023 году