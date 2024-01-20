Свыше чем в 8,1 тысячи домов заменили системы электроснабжения в рамках капремонта

Фото: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

Системы электроснабжения обновили в более чем в 8,1 тысячи жилых домов столицы в рамках капремонта в период с 2015 по 2023 год. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы.

Так, в рамках работ специалисты сперва осуществляют прокладку новых кабель-каналов. Для этого проводят установку лотков на чердаках и в подвалах, а после протягивают кабели с разводкой по щиткам.

"Электрооборудование, обеспечивающее бесперебойную работу инженерных систем дома и лифтов, подлежит обязательной замене", – сказано в сообщении.

При этом специалисты оборудуют в домах и приборы защитного отключения (дифференциальные выключатели), благодаря которым люди не смогут удариться током при неисправности, а в случае короткого замыкания устройство поможет предотвратить пожар.

Также провели установку энергосберегающих светильников и замену выключателей. Кроме того, специалисты обновили аварийное освещение, которое будет работать даже при отключении света во всем доме.

Замену систем электроснабжения проводят в Москве в рамках капремонта довольно быстро и по заранее согласованному графику. В рамках капремонта используют только современные российские материалы.

Ранее более 2,3 тысячи многоквартирных домов капитально отремонтировали в Москве в прошлом году. По словам Бирюкова, больше всего зданий привели в порядок в Центральном, Южном и Северном административных округах.

До этого Владимир Путин заявил о необходимости своевременно проводить ремонт школ и работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, чтобы не допускать "провалов". Путин подчеркнул, что в 2023 году на функционирование системы ЖКХ в России направили 337 миллиардов рублей.



Более 8 тысяч крыш жилых домов обновили в столице с 2015 года