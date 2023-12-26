Более 2,3 тыс домов капитально отремонтировали в Москве в этом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Свыше 2,3 тысячи многоквартирных домов капитально отремонтировали в Москве в этом году. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

В городе реализуется самая масштабная и новейшая в истории программа капитального ремонта жилья, подчеркнул заммэра Петр Бирюков. По его информации, в этом году в нее вошли 2 309 объектов. Больше всего домов было отремонтировано в Центральном, Южном и Северном административных округах.

В ведомстве отметили, что перечень работ для каждого дома определяют, учитывая срок службы инженерных систем и их техническое состояние. Работы, не зависящие от наружной температуры воздуха и не влияющие на функционирование коммуникаций в период отопительного сезона, проводят зимой. В них входят ремонт систем электро- и газоснабжения, противопожарной автоматики, подвальных помещений, мусоропроводов и подъездов, канализации.

Когда же устанавливаются устойчивые температуры наружного воздуха, начинается обновление плоских крыш и фасадов, уточнили в тексте. Добавляется, что в московскую программу капремонта включено свыше 29 тысяч домов. Их общая площадь – более 290 миллионов квадратных метров, в зданиях планируют отремонтировать свыше 420 тысяч инженерных систем и конструктивных элементов зданий, заменить более 115 тысяч лифтов.

Ранее сообщалось, что специалисты комплекса городского хозяйства капитально отремонтировали более тысячи фасадов столичных жилых домов в этом году. Бирюков отмечал, что обновление фасада является одним из важнейших видов работ в рамках капремонта, потому что это не только базовая составляющая внешнего вида объекта, но и неотъемлемая часть теплового контура.

Помимо этого, более 300 новых вентиляционных шахт коллекторов появились в столице в 2023 году. Специалисты также провели очистку бетонных поверхностей от старого покрытия, привели в порядок бетонный слой и гидроизоляцию, а еще установили новые вентиляторы.

Ремонт моста через канал имени Москвы провели на северо-западе столицы