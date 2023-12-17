Более тысячи фасадов жилых домов отремонтировали в Москве в этом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства капитально отремонтировали более тысячи фасадов столичных жилых домов в этом году. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Обновление фасада является одним из важнейших видов работ в рамках капремонта, потому что это не только базовая составляющая внешнего вида объекта, но и неотъемлемая часть теплового контура, уточнил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Говоря о проведенных в этом году работах, он отметил, что для каждого типа рабочие использовали специальную технологию, которая позволяет полностью восстановить облик и технические характеристики здания.

Отмечается, что кирпичные фасады проходят обязательную гидрофобизацию. Такой метод обработки защищает от процессов разрушения, которые связаны с повышенной влажностью и перепадами температуры.

По информации Бирюкова, сначала исправляется геометрия панелей окрашенных фасадов домов, затем межпанельные швы заполняют герметиком. После этого специалисты грунтуют и окрашивают в два слоя поверхность.

Используемые краски обладают высокой паропроницаемостью, обеспечивающей долгое сохранение цвета и устойчивость к воздействию влаги, подчеркнули на сайте.

Добавляется, что обновление фасадов, которые облицованы мелкоразмерной керамической плиткой, проводят с использованием полимерцементной смеси на армирующих сетках. Таким образом, фасад прослужит не менее 30 лет.

С 2015 года были обновлены более девяти тысяч фасадов, заключили в тексте.

Ранее сообщалось, что капитальный ремонт зданий, которые были построены по проектам архитектора Иосифа Ловейко, завершился в столице. Работы проводились в рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда.

До этого началась реставрация одноквартирного дома в стиле конструктивизма, который построил Константин Мельников. Здание расположено в Кривоарбатском переулке.

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