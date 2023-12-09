Реставрация дома архитектора Мельникова началась в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Реставрация одноквартирного дома в стиле конструктивизма, который построил Константин Мельников, началась в Москве. Здание расположено в Кривоарбатском переулке, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Дом является объектом культурного наследия федерального значения. В данный момент там специалисты устанавливают леса, потом они приступят к полномасштабным работам.

Отмечается, что в рамках реставрации приведут в порядок фасады здания и его интерьеры. Реставраторы расчистят краску, заделают трещины к кирпичной кладке и отреставрируют надпись "Константин Мельников архитектор", которая расположена над витражом на главном фасаде. После этого стены вновь покрасят.

Также специалисты приведут в порядок систему наружного водоотведения, отливы, отмостку, кровлю большого и малого цилиндров. Окна очистят от старой краски до древесины, рамы обработают специальными составами, а треснувшие стекла заменят.

Внутри дома проведут работы по реставрации штукатурки стен и перегородок. Реставраторы отремонтируют и укрепят стропильные и чердачные конструкции, восстановят лестницы и витражи. Особое внимание уделят цветовой гамме – ее сохранят такой, какой задумывал Мельников.

Уточняется, что перед реставрацией провели исследовательскую работу, в рамках которой специалисты изучили фотографии и дневники архитектора 1920-х годов. После этого они создали 3D-модель и провели обмеры.

Ранее сообщалось, что в столице закончилась реставрация главного входа Российской государственной библиотеки (РГБ) на Воздвиженке. По словам заммэра Натальи Сергуниной, ансамблю главного входа здания вернули исторический облик.

С 2021 года в порядок привели конструктив лестницы, отреставрировали напольный разноцветный мрамор, паркет, исторические двери и декор потолков. Также помещениям вернули историческую планировку, максимально приблизив ее к первоначальному замыслу архитекторов.

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