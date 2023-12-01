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01 декабря, 15:45

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Специалисты завершили реставрацию храма святителя Николая на Трех Горах в столице

Специалисты завершили реставрацию храма святителя Николая на Трех Горах в столице

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В Москве проверяют ход восстановления исторического облика храма святителя Николая на Трех Горах. Это объект культурного наследия.

Каменную церковь на этом месте возвели еще в XVII веке, но с тех пор здание неоднократно перестраивали. Теперь ему вернули облик дореволюционного периода. Завершены основные реставрационные работы. Специалистам осталось закончить внутреннюю отделку, росписи потолков и стен. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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