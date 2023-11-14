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14 ноября, 12:30

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Собянин: более 50 храмов построили в Москве за пять лет

Собянин: более 50 храмов построили в Москве за пять лет

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Более 50 храмов построили в Москве за последние пять лет. Об этом рассказал Сергей Собянин на заседании попечительского совета Фонда поддержки строительства храмов в столице. В нем также принял участие патриарх Кирилл.

Программа строительства действует в Москве с 2010 года при поддержке столичного правительства. Работы ведут за счет пожертвований. На местах сначала устанавливаются временные храмы, при которых создаются православные приходы. Потом начинается строительство капитальных сооружений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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