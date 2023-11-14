Более 3 тысяч энергоподстанций отремонтировали в Москве в этом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

В этом году в столице отремонтировали более 3 тысяч трансформаторных и распределительных подстанций, рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

По его словам, это позволило повысить надежность электроснабжения городских предприятий, социально значимых объектов и жилых районов. Заммэра подчеркнул, что такие работы проводятся в период с апреля по декабрь с учетом пиковых нагрузок и праздничных дней.

Ремонт включает целый комплекс работ, в том числе высокотехнологичных. В частности, проводится капитальный и текущий ремонт силовых трансформаторов, электрооборудования и заземляющих устройств.

Помимо этого, устанавливаются новые изоляторы, средства релейной защиты и автоматики, в нормативное состояние приводятся изоляция и контактные соединения, идет покраска металлоконструкций, регулировка запорных устройств.

Бирюков обратил внимание на то, что бесперебойная работа энергетического блока столицы находится на особом контроле. Специалисты регулярно проверяют техническое состояние оборудования и при необходимости решают вопрос о замене или ремонте.

Ранее сообщалось, что около 1,4 миллиона газовых плит проверили в столице с января 2023 года. Петр Бирюков отметил, что за январь – октябрь проверили почти 80% от общего числа газовых плит в столичных квартирах. Все найденные нарушения оперативно устраняют, жителям проводят инструктаж и выдают памятки.

Указано, что свыше 1,8 миллиона семей пользуются газовыми плитами. Чтобы оборудование работало нормально, его нужно контролировать и проверять. Ответственность за содержание и замену плиты несет собственник или наниматель квартиры.

"Мой район. Обратная связь": проверки газового оборудования в Лосиноостровском районе