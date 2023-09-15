В Москве модернизировали два коммуникационных коллектора

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве завершили модернизацию двух коммуникационных коллекторов, которые обеспечивают водо- и энергоснабжение зданий в районах Красносельском, Раменки и Проспект Вернадского. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заместителя градоначальника по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

"Содержание в нормативном состоянии подземных коллекторов находится на особом контроле, так как своевременный ремонт этих сооружений позволяет продлить срок их безопасной эксплуатации и обеспечить сохранность коммуникаций", – объяснил вице-мэр.

Отмечается, что работы удалось провести без разрытий и перекрытий дорожного движения. В рамках модернизации в коллекторе, расположенном на западе города, специалисты обновили электрооборудование и магистральные питающие кабели.

Что касается коллектора в Красносельском районе, то там привели в порядок несущие конструкции и гидроизоляцию, обновили электрооборудование, освещение, оптоволоконную сеть, а также системы пожарной сигнализации, датчики контроля температуры и затопления.

Ранее Бирюков объявил о завершении подготовки к отопительному сезону в Москве. Специалисты обследовали 17,3 тысячи километров тепловых сетей, а также подготовили к работе 13 ТЭЦ, 38 районных и 46 квартальных тепловых станций, 96 малых котельных.



Заммэра столицы Бирюков заявил о полной готовности Москвы к отопительному сезону