Более 1,1 млн газовых плит проверили в московских квартирах с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты комплекса городского хозяйства проверили более 1,1 миллиона газовых плит, установленных в квартирах москвичей, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Это больше 60% от их общего числа.

По его словам, газовыми плитами в столице пользуются свыше 1,8 миллиона семей. Для обеспечения безопасной эксплуатации этого оборудования важно своевременно контролировать его состояние.

"Вопросы газовой безопасности находятся на особом контроле, ежегодно проводим плановое техобслуживание всего газифицированного жилого фонда", – заявил Бирюков.

Выявленные в ходе проверок нарушения специалисты комплекса оперативно устраняют, а с жителями проводят инструктаж по безопасности. Срок службы газовой плиты составляет в среднем 10–12 лет. После этого изнашиваются газовые краны, деформируются рассекатели горелок, нарушается теплоизоляция духового шкафа. Поддерживать безопасную работу таких приборов невозможно, поэтому необходима их замена.

Заммэра сообщил, что, согласно правилам от 2019 года, плита должна быть обязательно оборудована системой газ-контроля, которая приостанавливает подачу газа, если пламя в горелке погасло. Ответственность за содержание в надлежащем состоянии и замену газового оборудования несет собственник или наниматель жилого помещения.

Ранее Бирюков заявлял, что специалисты столичного комплекса городского хозяйства подготовили все образовательные учреждения к новому отопительному сезону. Работники подготовили свыше 4,5 тысячи школ, детских садов и других учреждений.

Подготовка объектов образования к осенне-зимнему сезону находится на особом контроле. С началом отопительного периода в эти учреждения тепло подается в первую очередь, подчеркнул он.

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