Собянин принял решение о заключении двух офсетов в сфере городского хозяйства

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве будут проведены конкурсы среди инвесторов на право заключить два офсетных контракта в сфере коммунального хозяйства. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем официальном телеграм-канале.



"Благодаря им в Москве локализуются необходимые для нужд города производства: расходных материалов для коммунальной уборочной техники и тары для цветов, а бизнес получит гарантированного покупателя", – объяснил он.

По словам градоначальника, столица уже заключила 12 подобных контрактов на поставку медикаментов и медицинских изделий, продуктов для молочных кухонь города и систем для хранения архивов.

По шести офсетным контрактам Москва уже начала постепенно получать продукцию, резюмировал он.

Ранее Собянин сообщал, что город получил более 3 миллионов медизделий для пациентов со стомой в рамках офсетного контракта с резидентом "Технополиса "Москва".

Он уточнил, что предприятие запустило новую производственную линию в этом году и планирует выйти на полную мощность до конца года, в таком случае завод сможет выпускать до 8 миллионов медизделий в год – всего порядка 50 видов продукции.



Собянин: молочные комбинаты Москвы поставляют товары практически по всей стране