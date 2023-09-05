Коммунальную технику Москвы подготовили к работе в осенне-зимний период

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Коммунальная техника в Москве готова к работе в осенне-зимний период. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Для уборки города планируется задействовать 11,4 тысячи единиц дорожно-уборочной техники и 43 тысячи единиц средств малой механизации", – заявил он.

Как утверждает заммэра, летом специалисты провели техническое обслуживание машин, а также сделали ремонт, устранили неисправности и при необходимости организовали капитальные работы.

По словам Бирюкова, некоторая техника в Москве используется весь год, поэтому до холодов их перенаправят на зимний режим эксплуатации.

"Расконсервируем технику, применяемую только зимой: линейные снегопогрузчики, автогрейдеры, роторные снегоочистители, мобильные снегоплавильные установки. На поливомоечные машины, вакуумную подметально-уборочную и тротуароуборочную технику будет установлено навесное плужно-щеточное оборудование", – отметил он.

При этом заммэра по ЖКХ сообщил, что перед первыми заморозками технику дополнительно оборудуют распределителями противогололедных материалов.

Ранее Бирюков заявлял, что специалисты столичного комплекса городского хозяйства подготовили все образовательные учреждения к новому отопительному сезону. Работники подготовили свыше 4,5 тысячи школ, детских садов и других учреждений.

Подготовка объектов образования к осенне-зимнему сезону находится на особом контроле. С началом отопительного периода в эти учреждения тепло подается в первую очередь, подчеркнул он.

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