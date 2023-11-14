Около 1,4 млн газовых плит проверили в Москве с начала года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Около 1,4 миллиона газовых плит проверили в столице с января 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков отметил, что за январь – октябрь проверили почти 80% от общего числа газовых плит в столичных квартирах. Все найденные нарушения оперативно устраняют, жителям проводят инструктаж и выдают памятки.

Указано, что свыше 1,8 миллиона семей пользуются газовыми плитами. Чтобы оборудование работало нормально, его нужно контролировать и проверять. Ответственность за содержание и замену плиты несет собственник или наниматель квартиры.

В среднем газовая плита работает без нареканий 10–12 лет. После этого срока у нее изнашиваются газовые краны, деформируются рассекатели горелок и нарушается теплоизоляция духовки. Безопасно поддерживать работу таких приборов невозможно, их нужно только менять, подчеркнули специалисты.

Кроме того, для безопасности использования у плиты должна стоять система "газ-контроль", приостанавливающая подачу газа, если пламя в горелке погасло, уточнили в комплексе.

График проверки газового оборудования есть в открытом доступе. Его можно найти на сайте или запросить через телеграм-бота Мосгаза. Также даты и время проведения проверок размещают на информационных стендах в подъездах и во дворах.

Ранее сообщалось, что в Госдуме намерены обсудить введение административной ответственности за отказ впускать в квартиру сотрудников техобслуживания газового оборудования.

Глава комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов рассказал, что речь идет о безопасности не только человека, который не пускает сотрудника, но и окружающих. Задача не наказать, а предложить адекватное решение, чтобы попасть в квартиру и проверить состояние плиты или колонки, отметил он.

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