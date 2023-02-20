В России хотят ввести административную ответственность за недопуск в квартиру газовщиков

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Госдуме намерены обсудить введение административной ответственности за отказ впускать в квартиру сотрудников техобслуживания газового оборудования. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на главу комитета по строительству и ЖКХ Сергея Пахомова.

Разработка соответствующего законопроекта начнется в этом году, как сообщил депутат.

"С одной стороны, хочется, чтобы это были максимально жесткие санкции, потому что речь идет о безопасности не только человека, который не пускает проверяющих, но и окружающих. Но мы постараемся найти баланс: наша задача не наказать, а предложить адекватное решение, чтобы попасть в квартиру и проверить состояние плиты или колонки", – отметил Пахомов.

По его словам, поправки в административный кодекс необходимо разрабатывать с комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству. Вместе с тем, подчеркнул Пахомов, сроки разработки зависят от того, насколько быстро примут базовый закон о необходимости заключения договоров на обслуживание газового оборудования с одной организацией для каждого дома.

Депутат рассказал, что, согласно базовому законопроекту, каждый житель сможет заключить договор с компанией техобслуживания, в котором будут прописаны сроки посещения специалистами. В эти сроки жилец обязан предоставить доступ в квартиру.

Ранее Мосгаз рассказал жителям столицы о правилах, которые помогут защититься от мошенников, выдающих себя за газовщиков.

До этого москвичам рассказали об основных способах мошенничества при замене счетчиков. Депутат Мосгордумы Александр Козлов сообщил, что чаще всего мошенники пользуются неосведомленностью жильцов. Далеко не все горожане знают правила проверки и замены приборов учета и помнят дату установки счетчиков.

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