В Мосгазе напомнили о правилах безопасности в сезон летних отпусков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Мосгазе напомнили правила газовой безопасности в сезон летних отпусков. Так, основными считаются перекрытие крана на газовых приборах и перед ними, а также заблаговременное уточнение даты проверки газового оборудования.

"Перекрывать нужно только те газовые краны, которые находятся на газовых приборах и на опуске перед ними. Закрытие кранов на общедомовых газовых стояках приведет к отключению соседей на данном стояке", – подчеркнули специалисты.

В Мосгазе уточнили, что дату посещения газовика для плановой проверки оборудования можно узнать на сайте Мосгаза или в чат-боте в телеграме, где указаны и номера территориальных управлений.

Ранее в Мосгазе напомнили о повышении активности мошенников, представляющихся сотрудниками ведомства, традиционно отмечаемом весной. Для защиты от злоумышленников москвичам рекомендуют спрашивать у специалиста удостоверение и уточнять информацию о проверке по номеру 104.

В ведомстве подчеркнули, что газовики, проводящие плановую проверку, одеты в форму темно-синего цвета с оранжевой надписью "Мосгаз" на спине, приходят по одному и не оказывают платных услуг.

