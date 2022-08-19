Жителям Москвы рассказали, как не стать жертвой лжегазовиков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Мосгаз рассказал жителям столицы о правилах, которые помогут защититься от мошенников, выдающих себя за газовиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.

Во-первых, следует помнить, что Мосгаз осуществляет проверку газового оборудования в жилых домах строго по установленному графику. Ознакомиться с ним можно на сайте организации, а также в специальном чат-боте в Telegram.

"Второе – спецодежда и служебное удостоверение. Сотрудники Мосгаза при проведении указанных работ одеты в спецодежду темно-синего цвета со светоотражающими полосками и оранжевой кокеткой с символикой компании", – говорится в материале.

При проверке удостоверения сотрудника следует обратить внимание на наличие фотографии с печатью Мосгаза, фирменной голограммы и срок действия документа. Кроме того, следует помнить, что плановые проверки всегда осуществляются только одним сотрудником.

В-третьих, уточнить, проводится ли в настоящий момент проверка по конкретному адресу, можно, позвонив по номеру 104. Также там можно узнать, действительно ли пришедший с проверкой слесарь является сотрудником Мосгаза.

Ранее в Мосгазе напомнили правила газовой безопасности в сезон летних отпусков. Основными считаются перекрытие крана на газовых приборах и перед ними, а также заблаговременное уточнение даты проверки газового оборудования.