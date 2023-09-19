Десять газорегуляторных пунктов модернизировали с начала года в Москве

Фото: пресс-служба АО "Мосгаз"

Специалисты АО "Мосгаз" провели в столице модернизацию десяти газорегуляторных пунктов (ГРП) с начала этого года. Устаревшее оборудование было заменено на новое, современное и более экологичное, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Подчеркивается, что все работы были проведены без отключения граждан от газоснобжения.

"Реконструкция газорегуляторных пунктов проводится в рамках программы повышения надежности газоснабжения Москвы. Если раньше станции соответствовали всем требованиям по поставке газа предприятиям и жителям столичных районов, то теперь в связи с развитием городской инфраструктуры появилась необходимость провести полную реконструкцию", – заявил директор АО "Мосгаз" Гасан Гасангаджиев.

Он добавил, что обновление пунктов позволит обеспечить безопасность на газовых станциях, а также возможность своевременно реагировать на возникновение нештатных ситуаций при помощи систем удаленного мониторинга.

Каждый газорегуляторный пункт в ходе модернизации было оснащен автоматизированной системой измерения и контроля технологических параметров. Все оборудование изготовили на собственном производстве компании.

Ранее исполняющий обязанности заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявлял, что с начала этого года в Москве проверили более 1,1 миллиона газовых плит, установленных в квартирах. Всего газовыми плитами пользуются свыше 1,8 миллиона семей.

Выявленные в ходе проверок нарушения специалисты комплекса оперативно устраняют, а с жителями проводят инструктаж по безопасности. Срок службы газовой плиты составляет в среднем 10–12 лет. После этого изнашиваются газовые краны, деформируются рассекатели горелок, нарушается теплоизоляция духового шкафа, в связи с чем появляется необходимость в замене, сказал он.



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