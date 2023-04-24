Газорегуляторный пункт модернизировали в Печатниках

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В столичном районе Печатники модернизировали газорегуляторный пункт (ГРП) с одноименным названием. Об этом сообщил гендиректор АО "Мосгаз" Гасан Гасангаджиев.

ГРП "Печатники" был введен в эксплуатацию в 1950-х годах. За время использования оборудование устарело, из-за чего появился риск выброса в атмосферу вредных веществ.

"Специалисты заменили устаревшее оборудование на новое высоконадежное, отвечающее самым современным требованиям для технологических устройств газовой отрасли в сочетании с высокими экологическими характеристиками", – цитируют Гасангаджиева на портале мэра и правительства Москвы.

После установки высокотехнологичного оборудования и станции катодной защиты надежность работы пункта повысилась. Установленная система автоматизации позволит избегать нештатных ситуаций и моментально на них реагировать.

ГРП "Печатники" является одним из основных источников подачи газа для промышленных, коммунально-бытовых предприятий и жилых домов в Юго-Восточном административном округе (ЮВАО) Москвы.

До этого в Савеловском районе Москвы завершилась реконструкция газопровода низкого давления. В ходе работ стальные трубы заменили на полиэтиленовые, а также установили специальный шаровой кран, благодаря которому можно будет быстрее отключить газ дистанционно в случае необходимости.

