Программа модернизации МНПЗ в Капотне сохранится в полном объеме – "Газпром нефть"

Фото: Сергей Шинов

Компания "Газпром нефть", в состав которой входит Московский НПЗ, намерена в полном объеме сохранить программу модернизации своих нефтеперерабатывающих заводов. Об этом рассказал директор дирекции переработки нефти и газа ПАО "Газпром нефть" Олег Ведерников в интервью журналу "Газпром".

"На Московском НПЗ продолжается строительство комплекса глубокой переработки нефти. В этом проекте мы сотрудничаем с ведущими российскими производителями оборудования. Речным транспортом организована доставка крупногабаритных элементов будущего комплекса", – рассказал Ведерников, добавив, что из регионов в Москву доставлено более 3 тысяч тонн оборудования, а строительство планируется завершить к 2025 году.

Кроме того, компания также не сдвигала сроки выполнения соглашения с Минэнерго о модернизации и строительстве новых нефтеперерабатывающих мощностей. Ведерников отметил, что с 2015 года компания последовательно работает над переориентацией своих сервисных организаций и ремонтных служб на отечественного производителя.

"Мы организовали собственное производство запчастей на наших дочерних предприятиях в Омске. То есть в этом вопросе мы обеспечиваем полный суверенитет: сами обслуживаем свои объекты, сами их ремонтируем", – добавил он.

Ведерников напомнил, что модернизация НПЗ подразумевает повышение глубины переработки, внедрение современных цифровых решений, повышение экологичности предприятий. Компания также намерена продолжать поиск и развитие собственных технологий: от выпуска катализаторов до обеспечения сырья для фарминдустрии. "Газпром нефть" также планирует расширять производство деталей для оборудования, добавил он.

"Отмечу, что в большей степени на проектах модернизации было задействовано отечественное оборудование. Те иностранные поставщики, которые отказались выполнять свои обязательства, были оперативно заменены на партнеров из России или дружественных стран. Что касается технологий, то для завершения действующих проектов модернизации все технологии приобретены", – подчеркнул Ведерников.

Ранее глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский заявил, что Московский нефтеперерабатывающий завод приступил к обновлению резервуаров для хранения сырья и готовой продукции. Оптимизация проводится в рамках комплексной модернизации, стартовавшей в 2011 году после включения предприятия в состав компании "Газпром нефть".

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