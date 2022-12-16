Московский НПЗ создаст более 300 новых рабочих мест

Фото: Сергей Шинов

Московский НПЗ возведет комплекс глубокой переработки нефти, благодаря чему в городе появится более 300 новых рабочих мест, рассказал гендиректор компании Виталий Зубер.

Он уточнил, что в настоящее время на предприятии числятся свыше двух тысяч сотрудников.

Зубер пояснил, что МНПЗ не испытывает дефицита кадров, однако вскоре будет нуждаться в химиках-технологах, техниках, механиках, лаборантах и IT-специалистах. По его словам, сотрудников набирают еще на стадии строительства новых объектов, поэтому в ближайшие три года МНПЗ будет обучать специалистов работе на будущем комплексе.

"На Московском НПЗ организована своя программа по подготовке кадров. Она включает в себя и взаимодействие с системой образования, и собственные программы компании "Газпром нефть", – рассказал Зубер.

Отмечается, что предприятие отслеживает прогресс молодых специалистов, поддерживает движение World Skills и устраивает мероприятия в вузах, чтобы отобрать лучших студентов. Ежегодно на предприятие приходят по 30–40 выпускников вузов, которым готовы предоставлять работу.

Зубер пояснил, что сотрудники завода должны быть готовы к любым ситуациям. Так, для обучения применяют и шлемы виртуальной реальности для быстрого доступа к системе информационной поддержки.

"Сотрудники должны отработать навыки в разных ситуациях, в том числе в стрессовых", – уточнил руководитель предприятия.

Он добавил, что главной целью обучения является избежание любых отклонений от оптимального режима работы. На Московском НПЗ при этом не стремятся к внедрению искусственного интеллекта вместо людей на производстве. По его словам, человек незаменим, а целью завода остается производство качественной продукции на надежном и безопасном оборудовании.

Ранее сообщалось, что Московский НПЗ увеличил сеть цифровых двойников производственных установок собственной разработки "Газпром нефти". Цифровой двойник представляет собой математическую модель технологической установки. В ней заложено описание устройства оборудования и химических реакций, данные по потреблению и выработке энергии, а также все возможные параметры сырья и продуктов, процессов и технологий производства. Проект внедрен на пяти технологических объектах МНПЗ.

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