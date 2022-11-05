Московский НПЗ модернизируют с применением российского оборудования

Фото: Москва 24/Александр Авилов

На Московский нефтеперерабатывающий завод поставили 13 единиц отечественного оборудования для строительства в его составе комплекса глубокой переработки нефти. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского.

"После пуска комплекса эффективность переработки нефти достигнет почти 100%. <...> Техническое оснащение для строительства комплекса поставляют российские производители. С начала 2022 года для модернизации Московского НПЗ доставили 13 единиц крупногабаритного оборудования общим весом 5 тысяч тонн", – рассказал Овчинский.

Оборудование для НПЗ везли по Волге, Оке и Москве-реке. Один из грузов, который в июне доставили из Санкт-Петербурга весил 1,2 тысячи тонн и вошел в Книгу рекордов России как самый тяжелый груз, доставленный по Москве-реке.

Директор по реализации крупных проектов МНПЗ Сергей Кузнецов отметил, что модернизация предприятия способствует просту его эффективности, повышению надежности поставок топлива на столичный рынок. По его словам, применение российского оборудования играет важную роль для завершения всех работ в срок.

Ранее сообщалось, что Московский НПЗ начал выпуск инновационных полимерно-битумных материалов для строительства дорог, разработанных компанией "Газпром нефть". Отмечалось, что новые материалы повысят устойчивость дорог к деформациям и образованию трещин.



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