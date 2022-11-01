Росприроднадзор рекомендовал создать системы экомониторинга на примере Московского НПЗ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Всем предприятиям необходимо сделать системы экомониторинга на примере Московского нефтеперерабатывающего завода. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Она напомнила, что "Газпром нефть" стала первой компанией, которая оборудовала на своих объектах в Омске и Москве автоматизированные системы мониторинга. Теперь организация таким образом передает контрольные сведения в Росприроднадзор.

Радионова уточнила, что благодаря таким системам на 80% увеличивается скорость инспекций, снижаются расходы на организацию проверок, а также экономится время и обеспечивается прозрачность деятельности предприятий.

"Мы приглашаем всю промышленность последовать этому примеру, а не прятать свое производство за семью замками", – отметила глава Росприроднадзора.

Автоматизированная система мониторинга воздуха (АСМВ) работает на Московском НПЗ с 2015 года. Она стала частью общегородской системы контроля атмосферного воздуха в Москве. АСМВ дает возможность природоохранным органам столицы получать информацию о состоянии воздуха на территории предприятия.



Данные на эти приборы поступают непосредственно из дымовых труб. Полученные в режиме онлайн данные позволяют корректировать режим работы установок и контролировать уровень их воздействия на окружающую среду.

Ранее "Газпром нефть" создала технологию производства инновационных полимерно-битумных материалов для строительства дорог. К выпуску приступил Московский нефтеперерабатывающий завод.

Сообщалось, что уникальные характеристики нового материала делают проще его транспортировку и процесс дорожного строительства в целом. Кроме того, уточнялось, что оно не требует дополнительного оборудования при изготовлении асфальтобетонных смесей.

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