Общественная палата России высоко оценила экологическую открытость МНПЗ

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Глава комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты России Елена Шаройкина в ходе визита на Московский нефтеперерабатывающий завод высоко оценила его экологическую открытость, сообщает пресс-служба предприятия.

"Московский НПЗ предоставил возможность собственными глазами увидеть результаты экологических преобразований, и это очень ценно. Благодаря передовым технологическим решениям МНПЗ удалось построить действительно впечатляющую систему контроля за производственным воздействием на окружающую среду. А реализуемая программа информационной открытости внушает доверие", – пояснила она.

По данным пресс-службы, в рамках проекта по модернизации на предприятии специалистам удалось оборудовать автоматизированную систему мониторинга воздуха, сведения которой передаются надзорным ведомствам. На заводе также были оборудованы биологические очистные сооружения, благодаря которым НПЗ смог перейти почти на замкнутый цикл водопотребления. Кроме того, комплекс переработки нефти "Евро+" заменил 5 старых установок, которые были выведены из строя и демонтированы. В результате на заводе было обновлено оборудование на 80%, а воздействие на окружающую среду снижено на 75%, говорится в сообщении.

Шаройкина подчеркнула, что подобная модернизация промышленных объектов является необходимой для обеспечения экологического благополучия страны. Однако на сегодняшний день, по ее словам, россияне обеспокоены, как данный процесс будет идти в период импортозамещения и ограничительных мер со стороны Запада.

"Государственная компания в лице "Газпром нефти" своим примером демонстрирует, что все идет по плану и высокие экологические стандарты будут соблюдаться несмотря ни на что, тем самым задавая тон всему бизнесу", – уточнила представитель Общественной палаты.

В свою очередь, начальник департамента производственной безопасности блока логистики переработки и сбыта "Газпром нефти" Эдуард Шарафутдинов заявил, что компании важны запросы москвичей, которые касаются обеспечения производственной безопасности и соблюдения экологических требований.

"Без этого невозможно полноценное развитие. Каждый проект модернизации включает в себя природоохранные технологии, а лучшими практиками мы делимся с коллегами по отрасли и рассказываем о них общественности", – заключил Шарафутдинов.

Ранее компания "Газпром нефть" разработала технологию производства инновационных полимерно-битумных материалов для строительства дорог, к выпуску новой продукции уже приступил Московский нефтеперерабатывающий завод.

Отмечалось, что уникальные характеристики нового вяжущего упрощают его транспортировку и процесс дорожного строительства. Кроме того, сообщалось, что инновационный материал не требует дополнительного оборудования при изготовлении асфальтобетонных смесей и не подвержен расслаиванию при хранении и перевозке.



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