Собянин: после модернизации Московский НПЗ будет самым экологически чистым в Европе

В Капотне начали завершающий этап модернизации Московского НПЗ. После окончания работ предприятие станет самым чистым и современным нефтеперерабатывающим заводом в России. Об этом заявил Сергей Собянин.

Для доставки туда оборудования даже построили специальный причал на берегу Москвы-реки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.