Собянин объявил о начале реализации III этапа модернизации Московского НПЗ

В Капотне стартовал завершающий этап модернизации Московского НПЗ. Как заявил Сергей Собянин, после окончания работ предприятие станет самым чистым и современным нефтеперерабатывающим заводом в России.

В рамках третьего этапа, который должен завершиться в 2025 году, построят комплекс глубокой, то есть максимально эффективной, переработки нефти. Завод увеличит выпуск востребованного городом топлива, а производство мазута снизят фактически до 0%.

Кроме того, в рамках проекта будет создана герметичная система утилизации технологических паров и, соответственно, уменьшится количество вредных выбросов в атмосферу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.