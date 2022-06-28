Сергей Собянин подвел итоги Московской недели моды

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Мероприятия Московской недели моды, завершившейся в воскресенье, 26 июня, посетили более 1,6 миллиона человек, сообщил Сергей Собянин.

"В воскресенье завершилась Московская неделя моды – крупнейшее культурное событие в жизни столицы, участниками которого стали более 1,6 миллиона москвичей и гостей города. Более 450 российских дизайнеров показали свое видение моды нового сезона на знаковых площадках столицы – в "Зарядье" и ГУМе, на ВДНХ и станции метро "Маяковская", на Тверской площади и площади Революции", – написал мэр Москвы в блоге на своем персональном сайте.

Собянин отметил, что российские дизайнеры представили более 3 тысяч образов, которые показали свыше 2,7 тысячи моделей, 208 стилистов и визажистов. На площадках недели моды работали четыре маркета, где москвичи и гости столицы могли приобрести дизайнерскую одежду, а также шоурум в Гостином дворе для деловых переговоров, в ходе которых были заключены сделки на более чем 60 миллионов рублей. Кроме того, в рамках акции "День без турникетов" были организованы экскурсии на 24 предприятия модной индустрии, а в рамках фестиваля "Модная столица" прошли десятки лекций, встреч, дискуссий и других мероприятий для всех возрастных категорий.

"С помощью Московской недели моды мы поддержали огромную индустрию, в которой работают порядка 40 тысяч москвичей: дизайнеров, швейников, обувщиков, маркетологов, стилистов и представителей многих других креативных профессий", – пояснил Собянин.

По его словам, сегодня модная индустрия испытывает трудности в связи с разрывом устоявшихся логистических цепочек, ростом цен и другими последствиями санкций. Однако в то же время такие условия открывают большие перспективы в части замещения ушедших с рынка конкурентов, отметил мэр. Именно поэтому деловая повестка Московской недели моды, в которой приняли участие более 180 экспертов индустрии, в значительной степени была посвящена вопросам импортозамещения.

"Представители крупнейших фабрик, дизайнеры, закупщики, эксперты ведущих образовательных и научных организаций в сфере модной индустрии обсудили ключевые вызовы, стоящие перед индустрией, а также делились опытом реализации проектов развития собственного и организации контрактного производства", – рассказал Собянин.

По словам мэра, итоги Московской недели моды вселяют уверенность, что столичная креативная индустрия сможет использовать свой шанс. Собянин подчеркнул, что столичные власти и в дальнейшем будут оказывать ей поддержку. Другим важным итогом недели, как отметил мэр, стало максимальное сокращение пути от продавца к покупателю.

"В четырех маркетах можно было приобрести дизайнерскую одежду, обувь и аксессуары 225 брендов. Шоурум в Гостином дворе посетили 249 байеров (оптовых покупателей) из 40 городов России, Беларуси, Казахстана и Вьетнама", – заключил он.

Московская неделя моды стартовала 20 июня и завершилась 26 июня. Организаторы получили порядка 900 заявок из 79 российских городов. По словам Сергея Собянина, это событие является главным для креативной индустрии столицы.

Показы коллекций в рамках недели моды прошли в парке "Зарядье", на Тверской площади, у фонтана "Дружба народов" на ВДНХ и на некоторых других площадках.