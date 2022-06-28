В столице продолжается строительство МЦД-4

Строительство четвертого московского диаметра сейчас в самом разгаре. Новая линия наземного метро пройдет от станции "Апрелевка" Киевского направления до Железнодорожного.

На этом маршруте обновляют не только саму железную дорогу, но и платформы, переходы и автомобильные переезды. Например, возле станции "Лесной городок" уже построили пешеходный мост со стеклянными фасадами длиной 55 метров.

Сейчас там возводят автомобильную эстакаду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

