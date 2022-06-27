Работы по благоустройству спорткомплекса "Авангард" выполнены на 30% – Бирюков

Работы по благоустройству спорткомплекса "Авангард" выполнены на 30%. Об этом рассказал заместитель мэра столицы Петр Бирюков. По его словам, после того, как все будет готово, объект получит новую жизнь.

Здания отремонтируют, футбольное поле оборудуют системой подогрева. На площади с амфитеатром можно будет проводить спортивные соревнования и праздничные мероприятия. Специалисты уже почти восстановили мозаичные панно на входной группе.

Украшением территории также станет сухой фонтан с несколькими режимами работы. Кроме того, на территории спорткомплекса оборудуют скейт-парк и памп-трек. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.