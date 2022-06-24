На проспекте Мира завершили дорожный ремонт. Всего обновили более 150 тысяч квадратных метров асфальта.

Работы проводились на участке дороги от Садового до ТТК в обе стороны, а также на дублерах проспекта Мира – от улицы Сергея Эйзенштейна до Звездного бульвара. Кроме этого, отремонтировали и заменили бордюры и тротуары. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.