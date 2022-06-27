Второй этап благоустройства начался в районе станции "Электрозаводская" БКЛ

08:14
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В Москве начался второй этап благоустройства территории в районе станции "Электрозаводская" Большой кольцевой линии метро. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
Уточняется, что работы затронут Малую Семеновскую улицу, а также Барабанный, Медовый, Мажоров, Семеновский, Верхний Журавлев и Нижний Журавлев переулки. На них уже завершены соответствующие подготовительные мероприятия.
До конца текущего года там планируется обновить тротуары и дорожное полотно, организовать парковочные места, убрать под землю провода, обновить уличное освещение и провести озеленение. Кроме того, в порядок будет приведен сквер Дружба: там установят лавочки, обновят старые и проложат новые пешеходные дорожки.
Ранее сообщалось, что на Большой Семеновской улице с 9 июля заработает выделенная полоса для общественного транспорта, что, как ожидается, сделает поездки порядка 65 тысяч горожан в три раза более безопасными. Схема движения личного транспорта на данном участке будет также скорректирована.
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