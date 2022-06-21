Началось благоустройство территории около ТПУ "Славянский бульвар"

07:38
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Территорию возле транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Славянский бульвар" благоустроят, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
По словам заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, специалисты уберут под землю воздушные кабельные линии, расширят пешеходную зону и установят более 130 фонарей.
Помимо этого, около станции метро "Славянский бульвар" планируется сделать комплекс навесов по типу "сухие ноги", а также провести работы по гидроизоляции зданий. Кроме того, будут дополнительно высажены около 70 деревьев и более 440 кустарников.
Ранее сообщалось, что несколько многофункциональных комплексов и образовательный центр появятся на территории ТПУ "Боровское шоссе". По словам главы комитета по архитектуре и градостроительству Юлианы Княжевской, благодаря возведению новых объектов удастся создать дополнительные рабочие места. Кроме того, многофункциональные центры, которые собираются построить на территории ТПУ, станут местом притяжения горожан.
До этого сообщалось, что в столице занялись благоустройством территории вокруг северного вестибюля станции метро "Окружная" салатовой линии. Место дополнительно озеленят, там появятся скамейки и другие малые архитектурные формы. Для пассажиров сделают удобный подход ко второму вестибюлю "Окружной".
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