Началось благоустройство территории около ТПУ "Славянский бульвар"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Территорию возле транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Славянский бульвар" благоустроят, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

По словам заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, специалисты уберут под землю воздушные кабельные линии, расширят пешеходную зону и установят более 130 фонарей.

Помимо этого, около станции метро "Славянский бульвар" планируется сделать комплекс навесов по типу "сухие ноги", а также провести работы по гидроизоляции зданий. Кроме того, будут дополнительно высажены около 70 деревьев и более 440 кустарников.

Ранее сообщалось, что несколько многофункциональных комплексов и образовательный центр появятся на территории ТПУ "Боровское шоссе". По словам главы комитета по архитектуре и градостроительству Юлианы Княжевской, благодаря возведению новых объектов удастся создать дополнительные рабочие места. Кроме того, многофункциональные центры, которые собираются построить на территории ТПУ, станут местом притяжения горожан.

До этого сообщалось, что в столице занялись благоустройством территории вокруг северного вестибюля станции метро "Окружная" салатовой линии. Место дополнительно озеленят, там появятся скамейки и другие малые архитектурные формы. Для пассажиров сделают удобный подход ко второму вестибюлю "Окружной".

