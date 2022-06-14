ТПУ "Лесопарковая" планируют достроить в 2023 году

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Транспортно-пересадочный узел (ТПУ) "Лесопарковая" в районе одноименной станции Бутовской линии метро планируют достроить в 2023 году, сообщил ТАСС руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, ТПУ станет точкой регулярного междугороднего автобусного сообщения. Этот ТПУ будет включать автобусы Москва – Симферополь и 17 смежных межрегиональных маршрутов.

"Здесь же планируется построить улично-дорожную сеть, паркинг, автостанцию, надземный пешеходный переход от станции метро до района Северное Бутово – через МКАД", – сказал Загрутдинов.

Он отметил, что реализация проекта позволит сделать для пассажиров быструю, комфортную и безопасную пересадку на разные виды транспорта.

Загрутдинов также рассказал, что в настоящее время в столице строится 19 транспортных хабов, семь из которых планируется завершить в текущем году.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в рамках транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Нижегородская" появится центр обслуживания пассажиров. ТПУ расположен на пересечении Рязанского проспекта с Нижегородской улицей.

По его словам, здание комплекса соединят с уже построенной и введенной в эксплуатацию технологической частью ТПУ на станции метро "Нижегородская". Так, пассажиры смогут попасть в торговые галереи из терминала № 1.

