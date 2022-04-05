В составе ТПУ "Новохохловская" планируют построить торгово-деловой центр

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
На юго-востоке Москвы в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Новохохловская" планируют построить торгово-деловой центр. Об этом говорится в сообщении Москомстройинвеста.
Отмечается, что градостроительно-земельная комиссия столицы одобрила предоставление земельного участка, расположенного по адресу улица Новохохловская, земельный участок 49/1, в аренду на пять лет. Площадь участка составляет 0,8 гектара.
Известно, что высота торгового центра, который планируют возвести на данном участке, составит не более 15 метров. А суммарная поэтажная площадь будет превышать 13 тысяч "квадратов" в составе ТПУ "Новохохловская".
В здании планируют разместить объекты делового управления, торговли, проведения научных исследований, а также служебные гаражи.
В Москомстройинвесте рассказали РИА Недвижимость, что правообладателем территории является ООО "АДЦ Коммунарка 53". Учредителями данного общества являются АО "Мосинжпроект" и ООО "МИП-актив".
В состав ТПУ "Новохохловская" входит зона пересечения МЦК с Курским направлением МЖД, включая прилегающие территории в границах Новохохловской улицы, а также районов Нижегородского и Текстильщики.
Ранее сообщалось, что холдинг "РЖД" получит в аренду земельный участок в ТиНАО для строительства третьего главного пути на участке Солнечная – Апрелевка Киевского направления Московской железной дороги. Участок расположен в поселении Внуковском на неосвоенной территории между железной дорогой в сторону аэропорта Внуково и сельскохозяйственными угодьями вблизи Рассказовки.
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