Центр обслуживания пассажиров появится в рамках ТПУ "Нижегородская"

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Центр обслуживания пассажиров появится в рамках транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Нижегородская", который расположен на пересечении Рязанского проспекта с Нижегородской улицей, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что соответствующее разрешение выдал Мосгосстройнадзор.

"Пересадочный узел задуман как полноценное общественное пространство с магазинами, парковками, ландшафтным парком и иными объектами инфраструктуры. Строительство каждого этапа ведется без ущерба для работы городского транспорта и пассажиров", – рассказал Бочкарев.

По его словам, здание комплекса соединят с уже построенной и введенной в эксплуатацию технологической частью ТПУ на станции метро "Нижегородская". Так, пассажиры смогут попасть в торговые галереи из терминала № 1.

В свою очередь, председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко отметил, что застройщик получил разрешительную документацию и может приступать к работам. По его словам, здание ТПУ оборудуют современной системой противопожарной безопасности и оповещения при ЧС, а также средствами видеоконтроля.

На территории перед зданием обустроят пешеходную площадь, а для посетителей с ограниченными возможностями будет организована безбарьерная среда.

Ранее Бочкарев рассказал, что после ввода в работу в 2020 году ТПУ "Нижегородская" была обеспечена пересадка по принципу "сухие ноги" со станции метро "Некрасовская" на одноименную станцию МЦК.

Гендиректор "Мосинжпроекта" Юрий Кравцов, в свою очередь, добавил, что в ОЗЭП расположатся помещения для работы и отдыха персонала метро и РЖД. Кроме того, в здании предусмотрен распределительный уровень для пассажиров, который позволит им попасть также и на платформу "Нижегородская" будущего МЦД-4. Прилегающие к ОЗЭП территории благоустроят и озеленят, заключил Кравцов.

