Бочкарев сообщил о высоком уровне готовности здания персонала при ТПУ "Нижегородская"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Строительство объединенного здания эксплуатационного персонала (ОЗЭП), которое войдет в состав ТПУ "Нижегородская", практически завершено. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Идет пусконаладка инженерных коммуникаций и систем жизнеобеспечения – пожарной сигнализации, вентиляции, дымоудаления, кондиционирования и диспетчеризации", – рассказал Бочкарев.

Помимо этого, в настоящее время устраняются недочеты, на которые указали службы эксплуатации, идет интеграция коммуникаций в систему управления метро и МЦК. Глава Стройкомплекса напомнил, что после ввода в работу в 2020 году указанного ТПУ была обеспечена пересадка по принципу "сухие ноги" со станции метро "Некрасовская" на одноименную станцию МЦК.

Гендиректор "Мосинжпроекта" Юрий Кравцов, в свою очередь, добавил, что в ОЗЭП расположатся помещения для работы и отдыха персонала метро и РЖД. Кроме того, в здании предусмотрен распределительный уровень для пассажиров, который позволит им попасть также и на платформу "Нижегородская" будущего МЦД-4. Прилегающие к ОЗЭП территории благоустроят и озеленят, заключил Кравцов.

Ранее Бочкарев рассказал, что строительство станции Петровско-Разумовская МЦД-1 завершено на 25%. В настоящее время на объекте возводят пассажирскую платформу и фундаменты пассажирского вестибюля. Там появится крупный транспортно-пересадочный узел, который объединит Серпуховско-Тимирязевскую и Люблинско-Дмитровскую линии метро, МЦД-1 и МЦД-3, маршруты наземного транспорта.

