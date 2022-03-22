Станция Петровско-Разумовская МЦД-1 построена на четверть – Бочкарев

14:42
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Строительство станции Петровско-Разумовская на первом маршруте МЦД завершено на 25%. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства.
Заммэра Москвы Андрей Бочкарев рассказал, что в настоящее время на объекте возводят пассажирскую платформу и фундаменты пассажирского вестибюля. Там появится крупный транспортно-пересадочный узел, который объединит Серпуховско-Тимирязевскую и Люблинско-Дмитровскую линии метро, МЦД-1 и МЦД-3, маршруты наземного транспорта.
"В рамках формирования ТПУ также запланирована реконструкция существующей платформы Петровско-Разумовская МЦД-3. В настоящий момент завершается проектирование и ведется подготовка к началу строительства", – подчеркнул Бочкарев.
Исполнительный директор по девелопменту АО "Мосинжпроект" Альберт Суниев добавил, что на ТПУ появятся пешеходные переходы-галереи, внеуличные пешеходные переходы.
"В составе коммерческой части появятся два многофункциональных комплекса с торговыми зонами и деловой инфраструктурой. Их площадь превысит 260 тысяч квадратных метров", – заключил Суниев.
Ранее Андрей Бочкарев рассказал, что надвижка пролета эстакады через Курское направление МЖД готова на четверть. Заммэра отметил, что она производилась в ночные технологические окна над железной дорогой, где курсируют электрички МЦД-2. Гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов отметил, что общая длина эстакады основного хода составляет более 1,5 километра, уже возведены 42 из 44 опор.
Бирюлевскую линию метро планируют построить до конца 2026 года
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