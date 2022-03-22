Станция Петровско-Разумовская МЦД-1 построена на четверть – Бочкарев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Строительство станции Петровско-Разумовская на первом маршруте МЦД завершено на 25%. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства.

Заммэра Москвы Андрей Бочкарев рассказал, что в настоящее время на объекте возводят пассажирскую платформу и фундаменты пассажирского вестибюля. Там появится крупный транспортно-пересадочный узел, который объединит Серпуховско-Тимирязевскую и Люблинско-Дмитровскую линии метро, МЦД-1 и МЦД-3, маршруты наземного транспорта.

"В рамках формирования ТПУ также запланирована реконструкция существующей платформы Петровско-Разумовская МЦД-3. В настоящий момент завершается проектирование и ведется подготовка к началу строительства", – подчеркнул Бочкарев.

Исполнительный директор по девелопменту АО "Мосинжпроект" Альберт Суниев добавил, что на ТПУ появятся пешеходные переходы-галереи, внеуличные пешеходные переходы.

"В составе коммерческой части появятся два многофункциональных комплекса с торговыми зонами и деловой инфраструктурой. Их площадь превысит 260 тысяч квадратных метров", – заключил Суниев.

Ранее Андрей Бочкарев рассказал, что надвижка пролета эстакады через Курское направление МЖД готова на четверть. Заммэра отметил, что она производилась в ночные технологические окна над железной дорогой, где курсируют электрички МЦД-2. Гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов отметил, что общая длина эстакады основного хода составляет более 1,5 километра, уже возведены 42 из 44 опор.

