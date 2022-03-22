Специалисты приступили к завершающему этапу редевелопмента промзоны Октябрьское поле

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Специалисты приступили к строительным работам в рамках завершающегося этапа редевелопмента бывшей промышленной зоны Октябрьское поле. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Началось строительство финального этапа жилого квартала. Оно ведется в рамках первого в России договора о комплексном развитии территорий", – рассказал он.

По словам Бочкарева, на завершающем этапе будут возведены детский сад и три жилых корпуса. Редевелопмент промзоны планируется завершить до конца 2024 года.

"Сейчас на земельном участке строители проводят ограждение площадки, обустраивают бытовые помещения и временные дороги. Одновременно с этим началась разработка котлована. Все работы идут в соответствии с графиком", – добавил Бочкарев.

Ранее сообщалось, что в Москве реорганизуют четыре участка на территориях бывших промышленных зон Медведково, Грайвороново и Алабушево. Вложения в реорганизацию территорий превысят 65 миллиардов рублей, а поступления в бюджет составят 6 миллиардов рублей в год. Для жителей города появится более 25 тысяч новых рабочих мест.

