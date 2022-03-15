Инвестора для строительства ТЦ в ТПУ "Лухмановская" определят на открытом конкурсе

11:07
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
В столице организуют открытый конкурс и определят инвестора для возведения ТЦ в составе ТПУ "Лухмановская". Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.
"Градостроительно-земельная комиссия Москвы, возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 10 марта 2022 года приняла решение об утверждении стартовых условий открытого конкурса на право заключения договора купли-продажи 99% доли в уставном капитале ООО "ТПУ "Лухмановская 4" по адресу ТПУ "Лухмановская" (ТПУ "Люберецкая") (ВАО)", – отмечается в сообщении.
По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, на земельном участке площадью около 3 гектаров в рамках осуществления коммерческой части ТПУ можно возвести ТРЦ. Суммарная поэтажная площадь объекта будет равна 77 690 квадратным метрам.
Ранее сообщалось, что в текущем году в Москве проведут благоустройство территорий в районе четырех транспортно-пересадочных узлов: "Савеловская", "Северянин – Ростокино", "Окружная" и "Рижская".
Там приведут в порядок тротуары и обновят асфальтовое покрытие проезжей части, а для автомобилистов организуют парковки с удобными заездами и выездами. Также установят фонари и новые остановки общественного транспорта с Wi-Fi и разъемами для зарядки гаджетов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: