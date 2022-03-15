Инвестора для строительства ТЦ в ТПУ "Лухмановская" определят на открытом конкурсе

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В столице организуют открытый конкурс и определят инвестора для возведения ТЦ в составе ТПУ "Лухмановская". Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

"Градостроительно-земельная комиссия Москвы, возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 10 марта 2022 года приняла решение об утверждении стартовых условий открытого конкурса на право заключения договора купли-продажи 99% доли в уставном капитале ООО "ТПУ "Лухмановская 4" по адресу ТПУ "Лухмановская" (ТПУ "Люберецкая") (ВАО)", – отмечается в сообщении.

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, на земельном участке площадью около 3 гектаров в рамках осуществления коммерческой части ТПУ можно возвести ТРЦ. Суммарная поэтажная площадь объекта будет равна 77 690 квадратным метрам.

Ранее сообщалось, что в текущем году в Москве проведут благоустройство территорий в районе четырех транспортно-пересадочных узлов: "Савеловская", "Северянин – Ростокино", "Окружная" и "Рижская".

Там приведут в порядок тротуары и обновят асфальтовое покрытие проезжей части, а для автомобилистов организуют парковки с удобными заездами и выездами. Также установят фонари и новые остановки общественного транспорта с Wi-Fi и разъемами для зарядки гаджетов.