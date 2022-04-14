Аппарат по выпечке блинов заработал на ТПУ "Нижегородская" в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
Аппарат по выпечке блинов заработал в тестовом режиме на ТПУ "Нижегородская" в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта столицы.
Всего там появилось шесть вендинговых аппаратов, в которых также можно приобрести горячую ресторанную еду, здоровую еду и сухофрукты, кофе, игрушки и аксессуары для мобильных телефонов.
"ТПУ "Нижегородская" – один из крупнейших хабов в Москве. Он объединяет метро, МЦК, Московскую железную дорогу (включая будущий D4), наземный общественный и личный транспорт. Поэтому нам важно создать здесь комфортное пространство для вас", – говорится в сообщении.
Ранее в московском метро установили первые автоматы для приготовления пиццы. Пилотный проект начал работать на автовокзале "Саларьево" и в переходе у станции метро "Пушкинская". Отмечалось, что пицца будет готова за три минуты. Покупатель получит ее в специальной коробке.
В метро Москвы установили автомат для приготовления пиццы
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